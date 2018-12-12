Фермеры в желтых жилетах перекрыли дорогу в Польше

12 Дек. 14:42 2018-12-12T14:42:18+03:00

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В Польше появились свои «желтые жилеты». Протестующие заблокировали дорогу возле Варшавы. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

«Несколько групп фермеров с флагами заблокировали в среду утром проезд по автостраде А2 в районе Брвинова Мазовецкого воеводства», - указывает СМИ.

Известно, что фермеры требуют от властей компенсации за забой свиней из-за распространения вируса африканской чумы свиней. Протест является незаконным, поскольку не зарегистрирован установленным порядком.

На данный момент возле митинга образовалась пробка блинной в 5 километров.

Напомним, что уже несколько недель «желтые жилеты» бастуют во Франции. Изначально они выступали против повышения цен на бензин, затем они стали выражать недовольство социальной ситуацией.

Массовые протесты постепенно переросли в погромы, в результате которых погибли люди.