Турция начала стягивать военную технику к границе с Сирией
Ранее турецкий лидер анонсировал начало операции к востоку от Евфрата
Турция стягивает силы к СирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Турция приступила к перебрасыванию военной техники и отрядов специального назначения к границе с Сирией. Об этом сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
По данным телеканала TRT, военные машины уже направились из города Килис в сторону турецкой провинции Хатай. Там их расположат на приграничных КПП.
Напомним, что ранее Турция запланировала начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. По утверждениям турецкого лидера Эрдогана, данный шаг Анкары поспособствует политическому урегулированию в Сирии и позволит "сделать эту территорию безопасной и более пригодной к жизни местного населения".