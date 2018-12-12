Турция начала стягивать военную технику к границе с Сирией

12 Дек. 20:51 2018-12-12T20:51:09+03:00

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Турция приступила к перебрасыванию военной техники и отрядов специального назначения к границе с Сирией. Об этом сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

По данным телеканала TRT, военные машины уже направились из города Килис в сторону турецкой провинции Хатай. Там их расположат на приграничных КПП.

Напомним, что ранее Турция запланировала начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. По утверждениям турецкого лидера Эрдогана, данный шаг Анкары поспособствует политическому урегулированию в Сирии и позволит "сделать эту территорию безопасной и более пригодной к жизни местного населения".