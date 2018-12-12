Бывшего юриста Трампа приговорили к трем годам тюрьмы

СЕГОДНЯ 21:03 2018-12-12T21:04:08+03:00

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Федеральный суд в Нью-Йорке вынес приговор в отношении бывшего юриста президента США Дональда Трампа. За участие в финансовых махинациях и других преступлениях ему назначили три года тюремного заключения.

Как сообщает телеканал CNN, под суд попал Майкл Коэн. Ранее он уже признался в нарушении правил финансирования предвыборной компании, уклонению от уплаты налогов и предоставлению ложных сведений финансовым организациям и даче ложных показаний Конгрессу США.

Напомним, что ранее ФБР изъяли у Коэна аудиозапись разговора с Трампом, который состоялся за два месяца до президентских выборов 2016 года.

Они обсуждали денежное вознаграждение за молчание экс-модели Playboy Карен Макдугал, которая незадолго до этого заявила, что в 2006 году состояла в интимных отношениях с Дональдом Трампом.