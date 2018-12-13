13 Дек. 02:28 2018-12-13T05:37:39+03:00

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На острове Тасмания обнаружено самое высокое в мире лиственное дерево - эвкалипт высотой 99,7 метра. Растение нашли еще в 2008 году, но за последние несколько лет оно выросло и теперь его высота составляет 100,5 метра.

"Похоже, что за последние три года этот эвкалипт преодолел 100-метровую отметку", - сказал Йоав Даниэль Бар-Несс из Giant Tree Expeditions.

Измерения проводились с помощью современных лазерных технологий. Теперь этот эвкалипт официально может считаться самым высоким деревом в мире.

Ему дали имя Центурион, потому что это сотое зарегистрированное человечеством гигантское дерево. Центурионом в Древнем Риме называли военачальника, командовавшего сотней солдат, передает РИА Новости.

Эвкалипт растет в заповеднике Тасмании Tahune Forest Reserve возле туристической достопримечательности "воздушная тропа". Второе самое высокое дерево на острове называется Icarus Dream, оно растет в долине Стикса, его высота достигает 97 метров.