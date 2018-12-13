2018-12-13T05:02:47+03:00
Спорт

Полиция Австрии не может подтвердить, что российским биатлонистам предъявили обвинения

В управлении полиции федеральной земли Тироль нет такой информации
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция Австрии не смогла дать официальные разъяснения по ситуации с российскими биатлонистамиПолиция Австрии не смогла дать официальные разъяснения по ситуации с российскими биатлонистамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В полиции Автсрии пока не подтверждают, что сотрудники австрийских правоохранительных органов предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года российским биатлонистам и тренерам.

Как сообщил официальный представитель земельного управления полиции Тироля (федеральная земля, куда входит город Хохфильцен) Штефан Эдер, на данный момент у них такой информации нет, передает ТАСС. Представитель полиции отметил, что данные о визите полиции к сборной России (если он был) появятся только в утренние часы.

Также не смогли подтвердитьили опровергнуть это сообщение в Федеральном управлении уголовной полиции Австрии.

Ранее сайт "КП" цитировал сообщение спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Жкрналист в соцсетях написал, что в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года. Он также опубликовал список подозреваемых в нарушении спортсменов.

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