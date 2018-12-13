В США россиянина Никулина перевели из тюрьмы в клинику

13 Дек. 05:34 2018-12-13T05:34:55+03:00

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Россиянин Евгений Никулин, обвиняемый в США в киберпреступлении, находится сейчас в клинике в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил его адвокат Аркадий Бух.

По его словам, Никулина перевели в больницу MDC в минувшие выходные. Там подсудимого осмотрят врачи и примут решение, в состоянии ли он предстать перед судом. Ожидается, что заключение психиатрической экспертизы будет готово в январе 2019 года.

По словам Буха, сразу после этого защита Никулина приступит к переговорам со следствием, чтобы договорится по заключению и на заседании суда, которое намечено на 12 февраля, уже представить соглашение, передает РИА Новости.

Ранее сайт "КП" сообщал, что суд назначил проведение психиатрической экспертизы Никулину, чтобы установить, способен ли подзащитный отстаивать свою невиновность в суде из-за психического состояния.

Россиянин был задержан в 2016 году в Праге. А в ночь на 30 марта 2018 года Минюст Чехии официально заявил, что высылает Никулина в Штаты, где россиянина обвиняют в хакерских атаках на компьютерные системы компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring и продаже личных данных пользователей.

Сайт kp.ru рассказывал, что молодой человек не единственный, кто стал заложником системы в США.