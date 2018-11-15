Российского хакера Евгения Никулина отправят на психиатрическое обследование в США

15 Нояб. 09:28 2018-11-15T09:28:32+03:00

Евгения Никулина отправят на психиатрическое обследование Фото: скриншот с видео

До конца 2018 года его переведут в госпиталь

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Россиянина Евгения Никулина, которого в США обвиняют в хакерских атаках, до конца 2018 года переведут в госпиталь. Задержанному проведут психиатрическое исследование, которое ранее назначил суд.

Чтобы исключить возможность побега, точную дату перевода пока не разглашают.

Адвокат гражданина РФ Аркадий Бух пояснил, если экспертиза установит, что подзащитный не способен отстаивать свою невиновность в суде из-за психического состояния, защита потребует его немедленного перевода в Россию.

Экспертизу назначили в начале октября, суд поставил под сомнение вменяемость россиянина. Пока Евгений Никулин находится в тюрьме Сан-Франциско.

Все обследование займет не больше месяца, а по результатам медицинского заключения суд примет свое решение.

- Если Евгения признают невменяемым, то прокуратура должна что-то делать с обвинениями. Мне кажется, что с него могут снять все обвинения и передать российской стороне, где он получит полноценное лечение, - комментирует газете «Известия» адвокат россиянина.

Россиянин был задержан в 2016 году в Праге. Его обвиняют в кибератаках. Сразу после ареста молодого человека направили в психиатрическую больницу «Богнице». Курс лечения предполагал введение глюкозы и прием сильных противоэпилептических препаратов. Это могло сильно сказаться на состоянии Никулина.

Кстати, в России Евгений Никулин тоже обвиняется в мошеннических действиях.

Сайт kp.ru рассказывал, что молодой человек не единственный, кто стал заложником системы в США.