«Заложники холодной войны»: Как россияне по всему миру становятся жертвами «практической русофобии»

Прошло полгода с того дня, как российскую переводчицу Екатерину Цивильскую выслали из Польши. С нарушением всех международных норм обладательницу вида на жительство, жену польского гражданина и маму 11-летней дочки схватили на улице, посадили в машину и отвезли за 700 километров на границу. За что? За то, что она переводила пресс-релизы организации «Содружество «Курск», которая спасала и спасает памятники советским солдатам. Как на эту высылку отреагировала Россия? Как обычно. То есть, никак.

Что в итоге? Екатерина живет в Воронеже, ее польский муж – в Кракове, дочку, слава Богу, удалось вернуть на родину. Из-за разницы школьных программ ее вместо польского шестого класса направили в российский третий.

Семья разрушена, одно конкретное детство тоже. Как и репутация страны, которая проглотила очередной тычок в спину.

Прошло полгода с того дня, как российскую переводчицу Екатерину Цивильскую выслали из ПольшиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Этих «тычков» за последние годы стало слишком много - мы, журналисты, уже перья стерли на статьях о том, как нас не любят. Казалось, что эти две колеи – отношение к самой России и к ее гражданам - никогда не пересекутся. А они взяли да пересеклись: и русские, живущие за рубежом, плоды теоретической русофобии начали ощущать на практике.

В докладе, подготовленном Московским бюро по правам человека, который презентовал на днях в пресс-центре МИА «Россия сегодня» член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям правозащитник Александр Брод, российские граждане, проживающие за рубежом, открыто были названы «заложниками новой холодной войны».

Идет охота на волков, идет охота…

У этой войны нынче новые правила. Какие же?

- Из базовых прав человека нет ни одного, которое не нарушалось бы в отношении граждан России – от пыток и унижения человеческого достоинства до свободы доступа к информации и права на труд, - констатировал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов.

Примеров тому – множество.

Например, получила широкое распространение практика экстрадиции российских граждан в США (Александр Брод назвал это «охотой за россиянами» по всему миру – Г.С.). Про печальную судьбу Виктора Бута и Константина Ярошенко, которых выкрали и переправили на другой берег океана, присудив по 25 и 20 лет, знают многие. А то, что подобных случаев насчитывается уже больше 30 – нет. Программистов Станислава Лисова и Петра Левашова экстрадировали из Испании, Романа Селезнева вывезли с Мальдив. От Евгения Никулина, которого по запросу США выдала Чехия, требовали признания во вмешательстве в выборы. Если «русских хакеров» в природе не существует – их лепят наспех своими руками.

Константин Ярошенко был похищен американскими службами 28 мая 2010 года в Либерии и тайно переправлен в США

Новая тенденция – задержания и аресты по подозрению в связях с российскими спецслужбами. Для Запада это - невспаханное поле для творчества. В Великобритании, например, газеты высказались в том духе, что половина российских эмигрантов являются информаторами Кремля. То есть, примерно 150 тысяч человек - если исходить из того, что в Лондоне бывших россиян всего проживает около 300 тысяч. Странно, что при таком раскладе, Лондон до сих пор не стал столицей какой-нибудь БНР (Британская Народная Республика – Г.С.)…

От потока этой информации можно стать шизофреником. Что, похоже, с европейцами и произошло: нам-то, бывшим гражданам СССР, проще – мы про «шпиономанию» еще в школьных учебниках читали…

Что еще? Никогда еще высылка российских дипломатов не была столь массовой, как в последние четыре года. Самым показательным был, конечно, мартовский «дипломатопад» под названием «Хайли Лайкли», в знак солидарности с Британией из-за дела Скрипалей. После того, как в Стамбуле убили и растворили в кислоте саудовского журналиста, все дружно запаслись поп-корном и заняли места в зрительном зале, надеясь на повторение истории. Увы. То ли «кина» не завезли, то ли киномеханик напился – все саудовские дипломаты во всех странах мира остались на местах.

От Евгения Никулина, которого по запросу США выдала Чехия, требовали признания во вмешательстве в выборыФото: скриншот видео

«Чехов – это тоже «мягкая» сила!»

Это мощное высказывание про Чехова принадлежит знатной литовской политдеятельнице Расе Юкнявичене, а означает следующее: любое напоминание о былом или нынешнем величии русского языка или культуры способно вызвать симпатии к русском миру, а значит является опасным.

Сельская узколобость оказалась заразной – от соблазна демонизировать все русское не устояла практически ни одна страна Европы. О потоке лжи в национальных СМИ, «черных списках» и давлении на общественных активистов, мы давно говорим, как о деле обыденном. Но в 2018-м Латвия перешла все границы, отправив на несколько месяцев под арест профессора Александра Гапоненко, которого в тюрьме пытались склонить к самоубийству. Был захвачен на улице при помощи спецназа, как террорист, правозащитник Владимир Линдерман. Ждет суда блестящий латвийский журналист Юрий Алексеев, в квартире которого Полиция безопасности дважды проводила обыск. В чем их преступление-то? Борются за русский язык, который согласно недавно принятым законам должен быть полностью вымаран из латвийского информационного пространства.

Больше всего от «новой холодной войны» пострадали журналисты. То, что еще каких-то 10 лет назад казалось немыслимым, стало нормой: высылками сотрудников может «похвастаться» сегодня каждое российское издание. Высылают нашу братию за то, что мы и обязаны делать - снимать репортажи о слетах эсэсовцев и шествиях неонацистов, писать о беспределе местных охранок и развеивать исторические мифы. Пытаясь скрыть правду, национальные госмашины прикрываются удобным лозунгом про «фейк-ньюз» и сетуют на то, какая непрофессиональная нынче пошла журналистика... Это не журналистика такая, а мир, которому журналисты пытаются рассказать о том, как он выглядит в реальности.

Латвия перешла все границы, отправив на несколько месяцев под арест профессора Александра Гапоненко

Только хуже

Доклад Московского бюро по правам человека впечатлил, а вот его резюмирующая часть – нет. Чем предлагается ответить на эту беспрецедентную кампанию по очернению России и ее граждан? «Подготовкой регулярных ежегодных докладов МИД РФ, созданием при МИДе координационной группы из представителей НКО, юристов, дипломатов, журналистов для мониторинга фактов дискриминации, развитием новых СМИ и продвижением сетевых проектов». Не густо… Хотя мягкая сила в любом случае лучше твердой.

Более всего, если честно, интересовал другой вопрос: это уже дно или еще только его преддверие? Последний этап дискриминации россиян? Или будет хуже?

Мнение участников круглого стола совпало. «Будет», – коротко сказала председатель Комиссии Общественной Палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина. А известный адвокат Михаил Иоффе дал еще один тревожный прогноз: убедившись в том, что страна не может их защитить юридически, российские граждане, проживающие за рубежом, начнут переходить в другое гражданство.

- Одно бездействие тянет за собой другое: то безумие с советскими памятниками, которое мы сейчас наблюдаем в Польше, является следствием того, что дело с Бронзовым солдатом в Таллине в 2007-м году не было доведено до конца. Юридического противодействия не наблюдалось, только политическое и журналистское – и вот теперь мы пожинаем результат... Часть русскоязычного мира в понятиях сегодняшних властей стран Прибалтики уже сейчас являются изгоями: нет образования на русском языке, нет культуры, нельзя носить советскую атрибутику. Сформулированное властями мнение о России как стране-преступнице за 25 лет после развала СССР зацементировано в европейском мировоззрении, потому все, кто исповедует ее культуру и язык, в их представлении тоже являются «преступниками».

Зачистка территории

Все процессы, которые происходят сейчас в Европе и в мире против россиян, между собой связаны, поскольку режиссер у них один – вот главный вывод, который журналисты унесли с собой после презентации этого доклада.

Косвенным подтверждением этого стал звонок в редакцию из Венгрии, от россиянина Дмитрия Эфуни, который законно живет там несколько лет на основании вида на жительство. Все у человека вроде бы было прозрачно: недвижимость, доход, дети, говорящие на европейских языках. И вдруг письмо из Департамента миграции: ваш вид на жительство аннулируется, поскольку «вы представляете угрозу безопасности». Просьба покинуть страну.

Почему угрозу? Какой такой безопасности? Ни в армии человек не служил, ни на Кремль не работал. Даже журналистом не был. Получается, российский гражданин – это почти приговор… Судиться с государством по этому делу бесполезно – оно засекречено до 2036 года.

Оказалось, таких, как Дмитрий, в Венгрии уже немало. Более того, некоторые получили отказ в продлении вида на жительство по еще более странной причине: «Вы не представляете интереса для страны ни в научной, ни в культурной, ни в спортивной, ни в экономической сфере». И в Латвии то же самое. И в Польше. Что происходит-то?

Мы вместе с экспертами перелопатили массу версий: от экономической до шпионской, и наконец ухватили за хвост тенденцию. Так как похожие процессы идут одновременно в нескольких странах ЕС, означает это одно: зачистку территории от «опасного элемента». Примерно так же, как СССР в 1941-м выселяли в Сибирь прибалтов, которые потенциально могли оказать сопротивление, а в США во время войны загоняли в резервации этнических немцев и японцев – дабы лучше их контролировать. Только сейчас это делается не массово, а точечно – как сигнал устрашения для тех, кто готов отстаивать свое право на право.

…Можно, конечно, заставить себя всего этого не знать и продолжать смотреть на мир глазами туриста. Но лучше все-таки быть предупрежденным – чтобы камень, который запустили в сторону твоей страны, вместо нее не прилетел в тебя.