СЕГОДНЯ 06:13 2018-12-13T06:13:13+03:00

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В основу художественного фильма "Нюрнберг" лягут уникальные, ранее неизвестные документы. Об этом заявила продюсер картины Эльмира Айнулова.

“Фильм будет базироваться на неизвестных до недавнего времени исторических фактах и документах, полученных историками и журналистами непосредственно от участников и свидетелей Нюрнбергского процесса", - рассказала она.

Айнулова отметила, что над фильмом будет работать та же творческая группа, которая создавала “Собибор”, выдвинутый на премию американской киноакадемии, передает ТАСС..

"Кинокартина "Нюрнберг" видится нам как способ развития успеха "Собибора" на международной арене. И речь не только о кино, но и о популяризации объективного исторического знания”, - подчеркнула продюсер.

По мнению Айнуловой, ее творческому коллективу удалось “вернуть из небытия подвиг героев Собибора”. При этом в мире стало принято "забывать" о том, что рагромила нацистскую Германию и остановила физическое уничтожение евреев в лагерях смерти именно Красная Армия.