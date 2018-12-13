2018-12-13T07:44:14+03:00
В мире

В Китае задержан канадец, организовавший встречи Ким Чен Ына и Родмана

Мужчина владеет международной организацией, которая продает туристические путевки в КНДР
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Китае могли задержать еще одного гражданина КанадыВ Китае могли задержать еще одного гражданина КанадыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Китайские власти задержали гражданина Канады Майкла Спэйвора, который, предположительно, помогал организовывать встречи бывшего американского баскетболиста Денниса Родмана и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Известно, что Спэйвор является владельцем международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange, которая продает туристические путевки в КНДР, а также проводит в этой стране хоккейные матчи.

Между тем, по данным газеты The Globe and Mail, накануне предприниматель мог быть задержан в Китае. Согласно записям в Twitter Спэйвора, еще 9 декабря он находился в северокорейском городе Саривон и на следующий день собирался прибыть в южнокорейский Сеул. Однако до настоящего момента информация о его местоположении больше не поступала.

Сайт kp.ru писал о том, что на днях власти КНР задержали также сотрудника неправительственной организации "Международная кризисная группа" Майкла Коврига. Предполагается, что это может быть связано с арестом в Канаде финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу.

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