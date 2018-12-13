Истребитель ВВС США упал в океан во время учений на Гавайях
Истребитель-бомбардировщик ВВС США Hawker Hunter упал в океан недалеко от острова Оаху американского штата Гавайи во время учений воздушных подразделений Национальной гвардии США.
Инцидент произошел в среду, 12 декабря. По предварительной информации, истребителем управляло гражданское лицо, принимавшее участие в учениях Sentry Aloha по контракту с Нацгвардией. Пилоту удалось выжить в авиакатастрофе. К настоящему моменту он уже доставлен в больницу.
Причина случившегося пока неизвестна. Однако из-за инцидента все вылеты из международного аэропорта в Гонолулу были временно приостановлены в рамках обеспечения безопасности. Сейчас работа воздушной гавани уже возобновлена.
Сайт kp.ru писал о том, что в начале месяца еще один самолет потерпел крушение американском штате Флорида. Небольшой летательный аппарат рухнул прямо на центр терапии для детей с аутизмом. Жертвами инцидента стали сами пилоты.