Названа причина крушения скоростного поезда в Анкаре

13 Дек. 09:51 2018-12-13T09:51:16+03:00

По данным минтранса Турции, состав врезался в локомотив, который не должен был находиться на этих путях

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Причиной крушения скоростного пассажирского поезда в Анкаре стало его столкновение с маневровым локомотивом, который не должен был находиться на тех же путях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Турции.

"Скоростной поезд столкнулся с маневровым локомотивом, которого не должно было быть на путях", - передает NTV со ссылкой на представителя ведомства.

Спасатели работают на месте крушения скоростного поезда в Турции.Среди пассажиров есть раненые

Как именно локомотив попал на непредназначенные для него пути, пока неизвестно. Между тем, число жертв аварии на данный момент составляет четыре человека, также известно о 43 пострадавших.

Сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 13 декабря, скоростной поезд следовал по маршруту Анкара-Конью, но в районе железнодорожной станции Маршандиз столкнулся с локомотивом. В результате два вагона сошли с рельсов и врезались в опоры пешеходного моста, который обрушился прямо на состав.