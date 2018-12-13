2018-12-13T10:38:33+03:00
Общество

Россияне рассказали, что загадают на Новый год под бой курантов

В опросе приняли участие 1000 респондентов из 291 населенных пунктов РФ
Сакина НУРИЕВА
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Большинство россиян пожелают здоровья себе и близким в новогоднюю ночьБольшинство россиян пожелают здоровья себе и близким в новогоднюю ночьФото: REUTERS
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Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование, благодаря которому удалось узнать, какие желания загадают россияне под предстоящий бой курантов.

Как выяснилось, большинство женщин мечтают о здоровье, счастье и любви, мужчины же все чаще задумываются о самореализации, благополучии и уверенности в завтрашнем дне.

Если верить исследованию, самое заветное желание граждан (30% респондентов) — здоровье себе и близким, 11% опрошенных пожелают заработать много денег, а 9% из них пекутся о счастье и мире во всем мире.

Помимо этого, 6% респондентов мечтают о благополучии во всех его проявлениях, о стабильности в жизни думают 5% россиян, 4% граждан все чаще задумываются о любви и собственном жилье.

Есть также те, кто мечтает о свадьбе и создании семьи (3%), также о рождении ребенка (3%).

Как выяснилось, большинство женщин в новогоднюю ночь задумываются о здоровье (32%), счастье (11%), любви и свадьбе (по 5%), еще 5% респонденток загадают о собственной недвижимости, 4% — о путешествиях.

Мужчины же чаще всего думают о том, как заработать много денег (11%), мире и отсутствии войн (9%), благополучии (6%), стабильности и уверенности в завтрашнем дне (5%).

В опросе участвовали 1000 респондентов (экономически активные граждане старше 18 лет) из 291 населенных пунктов РФ, он проводился с 5 по 7 декабря.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что каждый пятый мужчина в России не дарит подарки на Новый год.

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