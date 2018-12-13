Россияне рассказали, что загадают на Новый год под бой курантов
Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование, благодаря которому удалось узнать, какие желания загадают россияне под предстоящий бой курантов.
Как выяснилось, большинство женщин мечтают о здоровье, счастье и любви, мужчины же все чаще задумываются о самореализации, благополучии и уверенности в завтрашнем дне.
Если верить исследованию, самое заветное желание граждан (30% респондентов) — здоровье себе и близким, 11% опрошенных пожелают заработать много денег, а 9% из них пекутся о счастье и мире во всем мире.
Помимо этого, 6% респондентов мечтают о благополучии во всех его проявлениях, о стабильности в жизни думают 5% россиян, 4% граждан все чаще задумываются о любви и собственном жилье.
Есть также те, кто мечтает о свадьбе и создании семьи (3%), также о рождении ребенка (3%).
Как выяснилось, большинство женщин в новогоднюю ночь задумываются о здоровье (32%), счастье (11%), любви и свадьбе (по 5%), еще 5% респонденток загадают о собственной недвижимости, 4% — о путешествиях.
Мужчины же чаще всего думают о том, как заработать много денег (11%), мире и отсутствии войн (9%), благополучии (6%), стабильности и уверенности в завтрашнем дне (5%).
В опросе участвовали 1000 респондентов (экономически активные граждане старше 18 лет) из 291 населенных пунктов РФ, он проводился с 5 по 7 декабря.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что каждый пятый мужчина в России не дарит подарки на Новый год.