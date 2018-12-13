2018-12-13T18:03:19+03:00
Политика

Порошенко попросил НАТО создать в Черном море мониторинговую миссию

Президент Украины считает, что присутствие альянса поможет предотвратить напряженную обстановку
Алена Басавина
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Порошенко просит НАТО об усилении влияния в Черном мореПорошенко просит НАТО об усилении влияния в Черном мореФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинский лидер Петр Порошенко призвал НАТО развернуть в Черном море мониторинговую миссию. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Усиление постоянного присутствия НАТО в Черном море необходимо для предотвращения эскалации напряженности и обеспечения безопасности в регионе», - указал Порошенко. По его словам, украинские власти будут приветствовать развертывание воздушной и морской мониторинговых миссий.

Напомним, что ранее Украина обсудила с НАТО отправку кораблей в Азовское море. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин по итогам встречи с коллегами из НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявлял о поддержке реформ на Украине, содействии развитию ВМС Украины, а также усилении военного присутствия в Черном море.

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