Порошенко попросил НАТО создать в Черном море мониторинговую миссию

СЕГОДНЯ 18:03 2018-12-13T18:03:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинский лидер Петр Порошенко призвал НАТО развернуть в Черном море мониторинговую миссию. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Усиление постоянного присутствия НАТО в Черном море необходимо для предотвращения эскалации напряженности и обеспечения безопасности в регионе», - указал Порошенко. По его словам, украинские власти будут приветствовать развертывание воздушной и морской мониторинговых миссий.

Напомним, что ранее Украина обсудила с НАТО отправку кораблей в Азовское море. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин по итогам встречи с коллегами из НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявлял о поддержке реформ на Украине, содействии развитию ВМС Украины, а также усилении военного присутствия в Черном море.