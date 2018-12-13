Порошенко попросил НАТО создать в Черном море мониторинговую миссию
Украинский лидер Петр Порошенко призвал НАТО развернуть в Черном море мониторинговую миссию. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Twitter.
«Усиление постоянного присутствия НАТО в Черном море необходимо для предотвращения эскалации напряженности и обеспечения безопасности в регионе», - указал Порошенко. По его словам, украинские власти будут приветствовать развертывание воздушной и морской мониторинговых миссий.
Напомним, что ранее Украина обсудила с НАТО отправку кораблей в Азовское море. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин по итогам встречи с коллегами из НАТО.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявлял о поддержке реформ на Украине, содействии развитию ВМС Украины, а также усилении военного присутствия в Черном море.