2018-12-13T20:19:56+03:00
Политика

Киевский патриархат раскрыл дату получения томоса об автокефалии

Украинская неканоническая церковная структура указала, что церемония состоится 6 января
Алена Басавина
Поделиться:
Новая церковь Украины получит томос об автокефалии 6 январяНовая церковь Украины получит томос об автокефалии 6 январяФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Константинопольский патриархат предоставит Украине томос об автокефалии 6 января, в канун православного Рождества. Об этом заявил представитель неканонического Киевского патриархата Евстратий (Зоря).

«Томос Вселенского патриарха должен быть вручен предстоятелю новой церкви 6 января», - цитирует ТАСС Зорю. По его словам, церемония вручения томоса будет вручена в Константинополе после совместной литургии с предстоятелем. новой церкви Украины. Его должны выбрать на так называемом «объединительном соборе» в Киеве 15 декабря.

Напомним, что ранее Константинопольский патриархат составил устав для новой церкви Украины. В его тексте указано, что церковная структура не будет иметь патриарха. Её будет возглавлять только митрополит.

В тексте также идет речь о неразрывной связи с Константинополем, через который будут решаться все глобальные вопросы. Канонизировать святых церковь самостоятельно не сможет.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Болтон рассказал об условиях встречи Путина и Трампа
Болтон назвал Россию и Китай главными конкурентами США в Африке
МИД России прокомментировал ультиматум США по ДРСМД
В Госдуме объявили конкурс лучших рэп-клипов о туризме
Госдума одобрила в I чтении поправки о борьбе с фиктивным ТО
В Польше арестовали россиянина из-за подозрения в терроризме
Путин заявил о сохранении культуры вне политики
Порошенко попросил НАТО создать в Черном море мониторинговую миссию
Путин назвал современные представления о бизнесе как о жульничестве вредным штампом
Мэй отказалась возглавить Консервативную партию на выборах 2022 года
Дональд Трамп отменил рождественский приём для СМИ в Белом доме
Путин "тоном Ельцина" рассказал, как отказался быть его преемником
Савченко не явилась в суд после голодовки