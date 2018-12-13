2018-12-13T20:19:56+03:00
Политика

Киевский патриархат раскрыл дату получения томоса об автокефалии

Украинская неканоническая церковная структура указала, что церемония состоится 6 января
Алена Басавина
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Новая церковь Украины получит томос об автокефалии 6 январяНовая церковь Украины получит томос об автокефалии 6 январяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Константинопольский патриархат предоставит Украине томос об автокефалии 6 января, в канун православного Рождества. Об этом заявил представитель неканонического Киевского патриархата Евстратий (Зоря).

«Томос Вселенского патриарха должен быть вручен предстоятелю новой церкви 6 января», - цитирует ТАСС Зорю. По его словам, церемония вручения томоса будет вручена в Константинополе после совместной литургии с предстоятелем. новой церкви Украины. Его должны выбрать на так называемом «объединительном соборе» в Киеве 15 декабря.

Напомним, что ранее Константинопольский патриархат составил устав для новой церкви Украины. В его тексте указано, что церковная структура не будет иметь патриарха. Её будет возглавлять только митрополит.

В тексте также идет речь о неразрывной связи с Константинополем, через который будут решаться все глобальные вопросы. Канонизировать святых церковь самостоятельно не сможет.

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