Полиция Страсбурга ликвидировала террориста, открывшего стрельбу на рождественской ярмарке

СЕГОДНЯ 00:06 2018-12-14T00:22:29+03:00

Преступник был уничтожен в ходе спецоперации в южном квартале города Нойдорфе [фото]

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Преступник, открывший стрельбу по людям на рождественской ярмарке в центре Страсбурга, ликвидирован полицией в четверг вечером, 13 декабря.

О том, что предполагаемый террорист Шериф Шекатт был уничтожен в результате проведенной силовиками спецоперации в южном квартале города Нойдорфе, сообщил телеканал BFM. Уточняется, что 29-летний Шекатт застрелен на улице Лазарет. На место событий прибыл министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Совершивший теракт на рождественской ярмарке в Страсбурге Шериф Шекатт застрелен полицией в четверг вечеромФото: REUTERS

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, жертвами стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге в ночь на 12 декабря тали три человека, ранены 13. Причем восемь пострадавших находятся в критическом состоянии.

Стрелку удалось скрыться с места преступления, однако он получил ранение в перестрелке с военным патрулем. Личность террориста установили. Выяснилось, что он уже был судим за вооруженное нападение. При обыске в его доме полиция обнаружила несколько гранат.

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