2018-12-14T00:22:29+03:00
Происшествия

Полиция Страсбурга ликвидировала террориста, открывшего стрельбу на рождественской ярмарке

Преступник был уничтожен в ходе спецоперации в южном квартале города Нойдорфе [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Преступник был ликвидирован полицией в южном квартале Страсбурга НойдорфеПреступник был ликвидирован полицией в южном квартале Страсбурга НойдорфеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Преступник, открывший стрельбу по людям на рождественской ярмарке в центре Страсбурга, ликвидирован полицией в четверг вечером, 13 декабря.

О том, что предполагаемый террорист Шериф Шекатт был уничтожен в результате проведенной силовиками спецоперации в южном квартале города Нойдорфе, сообщил телеканал BFM. Уточняется, что 29-летний Шекатт застрелен на улице Лазарет. На место событий прибыл министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Совершивший теракт на рождественской ярмарке в Страсбурге Шериф Шекатт застрелен полицией в четверг вечером Фото: REUTERS

Совершивший теракт на рождественской ярмарке в Страсбурге Шериф Шекатт застрелен полицией в четверг вечеромФото: REUTERS

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, жертвами стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге в ночь на 12 декабря тали три человека, ранены 13. Причем восемь пострадавших находятся в критическом состоянии.

Стрелку удалось скрыться с места преступления, однако он получил ранение в перестрелке с военным патрулем. Личность террориста установили. Выяснилось, что он уже был судим за вооруженное нападение. При обыске в его доме полиция обнаружила несколько гранат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт: Теракт в Страсбурге может остудить пыл «Желтых жилетов»

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен после очередного теракта призвала власти кардинально изменить подход к борьбе с терроризмом в стране (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэй покинула здание Евросовета, где проходит саммит лидеров ЕС
Гитарист Виктор Зинчук попал в ДТП в Подмосковье
IBSF временно отстранила от соревнований пятерых российских бобслеистов
Путин перенес столицу Дальнего Востока во Владивосток
Американская полиция ищет взрывчатку в школе «Колумбайн»
Кира Найтли стала офицером Ордена Британской империи
Умер Виктор Слока, создавший крупнейшую в мире радиолокационную станцию
Евросоюз на полгода продлил санкции против России
Глава Минздрава заявила, что россияне питаются нерационально
Прокуратура выявила нарушения в деле футболиста Павла Мамаева
МВД предлагает упростить регистрацию машин и мотоциклов
Облсовет Харькова отменил региональный статус русского языка
Киевский патриархат раскрыл дату получения томоса об автокефалии
Болтон рассказал об условиях встречи Путина и Трампа
Болтон назвал Россию и Китай главными конкурентами США в Африке
МИД России прокомментировал ультиматум США по ДРСМД
В Госдуме объявили конкурс лучших рэп-клипов о туризме
Госдума одобрила в I чтении поправки о борьбе с фиктивным ТО
В Польше арестовали россиянина из-за подозрения в терроризме
Путин заявил о сохранении культуры вне политики
Порошенко попросил НАТО создать в Черном море мониторинговую миссию
Путин назвал современные представления о бизнесе как о жульничестве вредным штампом
Мэй отказалась возглавить Консервативную партию на выборах 2022 года
Дональд Трамп отменил рождественский приём для СМИ в Белом доме
Путин "тоном Ельцина" рассказал, как отказался быть его преемником
Савченко не явилась в суд после голодовки