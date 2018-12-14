Грузинского пилота отстранили от работы за любовь к Москве

СЕГОДНЯ 09:52 2018-12-14T09:52:20+03:00

Как выяснилось, летчик обратился к диспетчеру одного из аэропортов российской столицы со словами «любимая великая Москва»

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В пятницу, 14 декабря, появилась информация о том, что авиакомпании Georgian Airways временно отстранили одного из своих пилотов от работы. Поводом стали слова, сказанные летчиком в радиоэфире при посадке в московском аэропорту Внуково. Как стало известно, пилот обратился к диспетчеру со словами «любимая великая Москва».