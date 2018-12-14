2018-12-14T10:55:45+03:00
В мире

Грузинского пилота отстранили от работы за любовь к Москве

Как выяснилось, летчик обратился к диспетчеру одного из аэропортов российской столицы со словами «любимая великая Москва»
Дарья ИВАШКИНА
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Самолеты авиакомпании Georgian AirwaysСамолеты авиакомпании Georgian AirwaysФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 14 декабря, появилась информация о том, что грузинская авиакомпания Georgian Airways временно отстранила одного из своих пилотов от работы. Поводом стали слова, сказанные летчиком в радиоэфире при посадке в московском аэропорту Внуково. Как стало известно, пилот обратился к диспетчеру со словами «любимая великая Москва».

Как заявил в эфире грузинского телеканала «Имеди» директор Georgian Airways Гиви Давиташвили, такое общение пилота с авиадиспетчером недопустимо. При этом он отметил, что в настоящее время ведется рассмотрение дела, по которому соответствующие ведомства примут решение.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе этого года нерадивых испанских пилотов отстранили от полетов над Прибалтикой. Правда, тогда было за что: дело в том, что самолет испанских ВВС Eurofighter во время учебного полета над эстонским населенным пунктом Пангоди случайно выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух» AMRAAM.

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