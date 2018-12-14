Грузинского пилота отстранили от работы за любовь к Москве
Как выяснилось, летчик обратился к диспетчеру одного из аэропортов российской столицы со словами «любимая великая Москва»
Изменить размер текста:
В пятницу, 14 декабря, появилась информация о том, что авиакомпании Georgian Airways временно отстранили одного из своих пилотов от работы. Поводом стали слова, сказанные летчиком в радиоэфире при посадке в московском аэропорту Внуково. Как стало известно, пилот обратился к диспетчеру со словами «любимая великая Москва».