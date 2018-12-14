2018-12-14T14:27:27+03:00
Политика

НАТО сожалеет, что Косово решило создать свою армию

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг считает, что для этого выбран неудачный момент
Алена Басавина
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Силы безопасности КосовоСилы безопасности КосовоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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НАТО сожалеет о решении самопровозглашенной Республики Косово создать собственные вооруженные силы. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, такой шаг усугубляет напряженность между Косово и Сербией.

"Я сожалею о принятии этого решения вопреки озабоченностям НАТО", - указал Столтенберг. Он отметил, что момент для создания "выбран очень неудачно".

Напомним, что обстановка между Косово и Сербией обострилась в сентябре этого года, когла около сотни бойцов спецподразделения ROSU заняли ГЭС "Газиводе", которая расположена на подконтрольной Белграду территории.

После данного инцидента президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву, чтобы встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе переговоров сербский лидер попросил помощи в решении нового конфликта с Косово.

Позже Приштина ввела стопроцентные пошлины на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Такие санкции стали своеобразным ответом на то, что Косово не пустили в Интерпол. Российский МИД данную провокацию осудил.

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