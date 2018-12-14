Россияне рассказали, сколько денег они тратят на новогодние подарки для своих детей
Сервис Mail.ru Дети провел исследование, благодаря которому удалось узнать, колько денег россияне тратят на новогодние подарки для своих детей.
Как выяснилось, треть родителей (31%) планируют потратить на подарки до 5000 рублей, 21% респондентов собираются уложиться в 2 000 рублей. Бюджет до 10 000 рублей могут себе позволить лишь 14% опрошенных.
Тем не менее, многие родители (22%) отмечают, что по сравнению с прошлым годом расходы на новогодние подарки в этом году увеличились.
Большинство детей (45%) мечтают об игрушке, еще 38% — о гаджетах. Как оказалось, некоторые малыши грезят о ювелирных украшениях, яхте и живом драконе. Помимо этого, они просят у Деда Мороза щенка, котенка, хомячка и рыбок.
Между тем, 44% родителей решили подарить своим чадам развивающие игры или набор для творчества, 37% респондентов намерены приобрести мягкую игрушку или куклу.
Для того, чтобы дети хорошо отметили Новый год в детских садах и школах, мамы и папы сдают дополнительные суммы от 2 000 (67%) до 5 000 (7%).
При этом почти половина (47%) детей из-за нехватки финансов в этом году посетят только одно представление. 34% детей увидит две елки, лишь 12% малышей - все три.
В опросе Mail.ru Дети приняли участие 9 800 пользователей проекта.
Напомним, ранее сайт kp.ru рассказал, что россияне загадают на Новый год под бой курантов