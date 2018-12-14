2018-12-14T15:05:08+03:00
Общество

Россияне рассказали, сколько денег они тратят на новогодние подарки для своих детей

Некоторые малыши грезят о ювелирных украшениях, яхте и живом драконе
Сакина НУРИЕВА
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Россияне рассказали, сколько денег они тратят на новогодние подарки для своих детейРоссияне рассказали, сколько денег они тратят на новогодние подарки для своих детейФото: REUTERS
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Сервис Mail.ru Дети провел исследование, благодаря которому удалось узнать, колько денег россияне тратят на новогодние подарки для своих детей.

Как выяснилось, треть родителей (31%) планируют потратить на подарки до 5000 рублей, 21% респондентов собираются уложиться в 2 000 рублей. Бюджет до 10 000 рублей могут себе позволить лишь 14% опрошенных.

Тем не менее, многие родители (22%) отмечают, что по сравнению с прошлым годом расходы на новогодние подарки в этом году увеличились.

Большинство детей (45%) мечтают об игрушке, еще 38% — о гаджетах. Как оказалось, некоторые малыши грезят о ювелирных украшениях, яхте и живом драконе. Помимо этого, они просят у Деда Мороза щенка, котенка, хомячка и рыбок.

Между тем, 44% родителей решили подарить своим чадам развивающие игры или набор для творчества, 37% респондентов намерены приобрести мягкую игрушку или куклу.

Для того, чтобы дети хорошо отметили Новый год в детских садах и школах, мамы и папы сдают дополнительные суммы от 2 000 (67%) до 5 000 (7%).

При этом почти половина (47%) детей из-за нехватки финансов в этом году посетят только одно представление. 34% детей увидит две елки, лишь 12% малышей - все три.

В опросе Mail.ru Дети приняли участие 9 800 пользователей проекта.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказал, что россияне загадают на Новый год под бой курантов

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