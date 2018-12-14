2018-12-14T15:23:36+03:00
В мире

Осужденный экс-адвокат Трампа призвал не верить президенту США

Бывший юрист опроверг слова нынешнего хозяина Белого дома о непричастности к его делу
Дарья ИВАШКИНА
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Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл КоэнБывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл КоэнФото: REUTERS
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Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, который в минувшую среду, 12 декабря, был приговорен к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства, опроверг слова нынешнего хозяина Белого дома о непричастности к делу и призвал не верить тому, что он говорит.

«Во-первых, ничего не делается в Trump Organization до тех пор, пока это не "пройдет" через господина Трампа. Он давал мне распоряжение совершать платежи, давал распоряжение участвовать в этих вопросах», - сказал Коэн в интервью ABC News.

При этом бывший юрист признался, что «злится на себя» за то, что участвовал в незаконных сделках, и подчеркнул, что делал это из-за «слепой верности».

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, сам Трамп утверждает, что никогда не давал Коэну распоряжений нарушать закон.

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