Осужденный экс-адвокат Трампа призвал не верить президенту США

14 Дек. 15:23 2018-12-14T15:23:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, который в минувшую среду, 12 декабря, был приговорен к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства, опроверг слова нынешнего хозяина Белого дома о непричастности к делу и призвал не верить тому, что он говорит.

«Во-первых, ничего не делается в Trump Organization до тех пор, пока это не "пройдет" через господина Трампа. Он давал мне распоряжение совершать платежи, давал распоряжение участвовать в этих вопросах», - сказал Коэн в интервью ABC News.

При этом бывший юрист признался, что «злится на себя» за то, что участвовал в незаконных сделках, и подчеркнул, что делал это из-за «слепой верности».

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, сам Трамп утверждает, что никогда не давал Коэну распоряжений нарушать закон.