2018-12-14T19:18:46+03:00
Общество

Авторы законопроекта об автономной работе рунета рассказали о предпосылках инициативы

Член Совета Федерации Андрей Клишанс указал, что предложенные меры позволят обеспечить устойчивую работу российских сайтов
Алена Басавина
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Авторы законопроекта заявили, что не делают "свой интернет"Авторы законопроекта заявили, что не делают "свой интернет"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Автономная работа российского сегмента интернета необходима в случае отключения от глобальной сети. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он объяснил, что решил внести в государственную думу законопроект, который поможет защитить российские интернет-сервисы от любых внешних угроз. Он напомнил, что в сентябре 2018 года в США приняли Стратегию национальной кибербезопасности. В ней Россию обвиняют в совершении хакерских атак.

«Реализация инициативы позволит сделать российский сегмент интернета устойчивым к угрозам, обеспечить доступ к российским сайтам и возможность для российских граждан пользоваться интернет-сервисами (почта, интернет-банкинг) при любых внешних угрозах», - приводит ТАСС слова Клишаса.

По его словам, поправки позволят предупредить случаи отключения из-за рубежа маршрутов доступа к российским сайтам. Также инициатива должна решить вопрос конфиденциальности передачи электронных сообщений между российскими пользователями.

С этой целью операторов связи хотят обязать устанавливать технические средства противодействия угрозам. Их должны предоставлять на безвозмездной основе.

Соавтор законопроект Людмила Бокова отметила, что парламентарии не имеют цели сделать «свой интернет».

«Свой интернет - это оксюморон. Не может быть международной сети в одной стране. Мы создаем замещающую инфраструктуру», - сказала Бокова.

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