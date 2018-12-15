2018-12-15T02:23:05+03:00
Спорт

Посол России в Австрии: Никаких доказательств вины российских биатлонистов не представлено

14 декабря в Вене прошла встреча доверенного адвоката посольства с представителями австрийской прокуратуры
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российское посольство в Австрии разббирается в ситуации с обвинениями в адрес российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правилРоссийское посольство в Австрии разббирается в ситуации с обвинениями в адрес российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правилФото: REUTERS
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В пятницу, 14 декабря, в Вене прошла встреча доверенного адвоката российского посольства, который уполномочен заниматься вопросом обвиняемых в нарушении антидопинговых правил российский биатлонистов, с представителями австрийской прокуратуры.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский по итогам этой встречи отметил, что никаких доказательств вины наших спортсменов представлено не было.

«Действует презумпция невиновности. Каких-либо ограничений свободы передвижения для команды нет», - сообщили в российской дипмиссии ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил и махинациях с переливанием крови во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене. Ранее ситуацию с нашими спортсменами в Австрии прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» тренер сборной России по биатлону Александр Касперович. Он назвал обвинения провокацией со стороны австрийской полиции.

Несмотря на неприятную ситуацию, россияне продолжают участвовать в соревнованиях Кубка мира по биатлону.

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