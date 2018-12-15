Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по Договору о РСМД

15 Дек. 06:57 2018-12-15T07:06:45+03:00

В российском постпредстве подчеркнули, что односторонние действия США ставят будущее договора под угрозу

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14 декабря Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции в поддержку сохранения и выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил пресс-секретарь российского постпредства при Всемирной организации Фёдор Стржижовский.

«Односторонние действия США по фактическому запуску не предусмотренной договором процедуры «приостановления» своего участия ставят будущее ДРСМД под угрозу», - отметил он.

Фёдор Стржижовский уточнил, что документ призывает все стороны выполнять обязательства по данному соглашению, а также «разрешать вопросы, относящиеся к выполнению принятых обязательств, при помощи предусмотренных в договоре механизмов».

Кроме того, он подчеркнул, что Россия «придает высокое значение сохранению ДРСМД», а его прекращение «может серьезным образом подорвать международные механизмы в области нераспространения оружия массового уничтожения и контроля над вооружениями», передает ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 20 октября американский лидер заявил, что его страна выйдет из Договора о РСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По словам Дональда Трампа, он считает такой шаг необходимым, поскольку Россия якобы нарушает условия соглашения, а Штатам нужно развивать эти вооружения.

Позже госсекретарь Майкл Помпео объявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по соглашению, если Москва в течение 60 дней «не вернется к его исполнению», то есть, «не ликвидирует свою ракетную программу».