2018-12-15T13:40:31+03:00
Политика

На митинге перед "Объединительным собором" в Киеве задержали двух вооруженных активистов

Порядок во время мероприятия обепечивают 4 тысячи сотрудников МВД Украины
Александр ДЖУМАЕВ
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Фото: Twitter/@MVS_UAФото: Twitter/@MVS_UA
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За порядком в Киеве в день проведения Объединительного собора следят порядка четырех тысяч полицейских. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровий.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины в официальном аккаунте ведомства в Twitter, в местах массового скопления людей правоохранителями были установлены рамки металлоискателей. В данных районах украинской столицы дежурят бригады взрывотехников и кинологи со служебными собаками. Пресс-служба ведомства также призвала граждан не реагировать на провокации.

Глава киевской полиции Андрей Крищенко, в свою очередь, в интервью каналу "Прямий" сообщил о задержании полицейскими двух человек. У одного из них был большой нож, а второй задержанный был вооружен нунчаками. Сейчас оба подозрительных гражданина находятся в ближайшем отделе полиции.

Объединительный собор, который проходит сегодня в Киеве, был организован с целью провозглашения Автокефальной Поместной Православной Церкви в Украине, а также определения ее устава и выборов предстоятеля. Сайт kp.ru ранее сообщал, что по состоянию на 13:00 15 декабря на собор прибыли только два архиерея УПЦ, а также президент Украины Петр Порошенко.

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