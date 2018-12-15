Малый ракетный корабль "Мытищи" будет передан ВМФ РФ 17 декабря

СЕГОДНЯ 21:43 2018-12-15T22:00:23+03:00

МРК проекта 22800 успешно прошел все испытания и показал отличную мореходность

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Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи" пополнит состав Военно-морского флота России уже на следующей неделе - 17 декабря 2018 года.

По данным пресс-службы министерства обороны, судно успешно завершило государственные испытания по проверке ряда систем жизнеобеспечения, двигательной установки и энергетики, а также продемонстрировал отличную мореходность при маневрировании в северных широтах.

"Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи" завершил государственные испытания в акватории Балтийского моря и будет передан Военно-морскому флоту 17 декабря", - передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее американские СМИ предрекли флоту Соединенных Штатов поражение в борьбе с российским флотом, поскольку первому не хватает радиуса действия, выносливости и жизнеспособности.