2018-12-15T22:00:23+03:00
Политика

Малый ракетный корабль "Мытищи" будет передан ВМФ РФ 17 декабря

МРК проекта 22800 успешно прошел все испытания и показал отличную мореходность
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ВМФ России получит новейший малый ракетный корабль 17 декабряВМФ России получит новейший малый ракетный корабль 17 декабряФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи" пополнит состав Военно-морского флота России уже на следующей неделе - 17 декабря 2018 года.

По данным пресс-службы министерства обороны, судно успешно завершило государственные испытания по проверке ряда систем жизнеобеспечения, двигательной установки и энергетики, а также продемонстрировал отличную мореходность при маневрировании в северных широтах.

"Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи" завершил государственные испытания в акватории Балтийского моря и будет передан Военно-морскому флоту 17 декабря", - передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее американские СМИ предрекли флоту Соединенных Штатов поражение в борьбе с российским флотом, поскольку первому не хватает радиуса действия, выносливости и жизнеспособности.

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