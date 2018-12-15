Тимошенко назвала итоги "объединительного" собора "переломным событием"
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая является одним из претендентов на пост главы государства, положительно отнеслась к итогам так называемого "объединительного" собора, состоявшегося накануне в Киеве.
Политик поздравила своих соотечественников с созданием в стране так называемой Автокефальной поместной православной церкви и избранием ее первого предстоятеля митрополита Епифания, кандидатуру которого предложил нам Филарет.
"Это переломное событие. Событие, к которому украинская нация шла веками", - написала Тимошенко в Facebook.
Она также подчеркнула, что случившееся является "новой точкой отсчета" украинской свободы.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в субботу, 15 декабря, президент незалежной Петр Порошенко объявил о создании новой, независимой от Московского патриархата, православной церкви. Главой этой религиозной структуры стал молодой приближенный Филарета.
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