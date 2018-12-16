В Киеве объявили название новой церкви Незалежной
Вечером в субботу, 15 декабря, представитель новоявленной церковной организации Незалежной сообщил, как она будет называться.
«В уставе, который сегодня был принят, написано название «Православная церковь Украины», но вместе с тем правомерно будет называть ее Украинской православной церковью», - заявил архиепископ Евстратий (Зоря).
Священник выразил мнение, что «в ближайшее время все эти вещи будут более точно сформулированы и прописаны». Он также добавил, что «перед началом «объединительного» собора две церкви – Киевский Патриархат и Автокефальная церковь – провели свои соборы и постановили самороспуск».
По словам архиепископа Евстратия, ранее возглавлявший самопровозглашенный «Киевский патриархат» Филарет в новой украинской церкви по уставу считается «почетным патриархом» и первым среди членов синода, за ним закреплена эта должность, передает ТАСС.
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15 декабря предстоятелем так называемой единой поместной церкви – митрополитом Киевским и всея Украины – был избран раскольник из «Киевского патриархата» митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Ему всего 39 лет. Он считается одним из ближайших соратников Филарета (подробности).
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