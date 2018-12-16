2018-12-16T11:36:03+03:00
Происшествия

ДТП с автобусом в Швейцарии: один человек погиб, 44 пострадали

Трое пострадавших получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Причины аварии предстоит выяснить полицииПричины аварии предстоит выяснить полицииФото: REUTERS
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Ранним утром в воскресенье, на трассе A3W в Швейцарии произошла авария: автобус, направлявшийся из Генуи в Дюссельдорф, по невыясненным пока причинам врезался в стену. Об этом сообщает полиция кантона Цюрих, где случилось ДТП.

В результате один человек погиб, 44 пострадали. Трое пассажиров получили серьезные травмы, их состояние медики оценивают как тяжелое. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы каретами «Скорой помощи».

Из-за аварии автомагистраль полностью заблокирована, движение по ней перекрыто, и полиция Цюриха рекомендует водителям объезжать место происшествия.

Отмечается, что пока непонятно, почему автобус въехал в стену. Правоохранительные органы кантона выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Газета Blick пишет, что под утро 16 декабря в нескольких областях Швейцарии выпал снег, и синоптики предупреждали о возможной гололедице.

Ранее сайт kp.ru сообщал о похожем ДТП в Швейцарии: в октябре туристический автобус, в салоне которого в тот момент находилось 25 человек, врезался в столб. Тогда тоже один человек погиб, 13 получили травмы.

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