МИД РФ обратится в ОБСЕ из-за сообщений о попытках Би-би-си обвинить Россию в протестах во Франции

СЕГОДНЯ 16:31 2018-12-16T16:54:26+03:00

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В воскресенье, 16 декабря, в министерстве иностранных дел РФ заявили о намерении обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в связи с сообщениями о попытках британской вещательной корпорации Би-би-си доказать якобы причастность России к протестам во Франции.

Так, официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова отметила, что в данном случае речь идет «не о двойных стандартах и не об ангажированности, а о прямой пропаганде». Кроме того, дипломат заметила, что намерение британских государственных СМИ выдать народные волнения за «вмешательство Кремля» является недопустимым в отношениях между союзниками.

«Мы этот вопрос зададим международным структурам. Мы завтра же напишем в ОБСЕ соответствующее письмо и обратим внимание», - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, сотрудница Би-Би-Си Ольга Ившина, освещая парижские баррикады, в переписке с другим очевидцем событий попыталась нащупать в них «руку Москвы». В частности, она написала своему собеседнику о том, что ее редакция «требует крови» и ищет «русский след» в протестах «желтых жилетов».