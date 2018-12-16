Редакция Би-Би-Си «требует крови» и ищет «русский след» в парижских протестах

Медиа-скандалом завершился протест движения «Жёлтые жилеты» вчера в субботу (демонстранты — простые люди, в прочие дни трудятся, зарабатывая на хлеб насущный). Сотрудница британского телеканала Би-Би-Си Ольга Ившина, освещая парижские баррикады, в переписке с другим очевидцем событий попыталась нащупать в них «руку Москвы»:

— Я ищу [острые] углы, редакция требует крови, — написала журналистка в личном сообщении, имея в виду главный офис британского медиа-холдинга в Лондоне. — А может, какой-нибудь русский бизнес наваривается на этом сейчас хорошо? Может, они там котлеты массово едят, например?

Каким образом такие кулинарные пристрастия могут доказать, что за «Жёлтыми жилетами» стоит Москва, девушка не пояснила. Её собеседник подобный «пресс-запрос» не оценил, выложив скриншот переписки в Сеть.

Впрочем, подлинность сообщений не подтверждена, сама Ольга Ившина на запрос «КП» не ответила.

Напомним, с конца октября во Франции продолжаются массовые митинги движения «Жёлтые жилеты». Начались они из-за повышения цен на топливо, но позже демонстранты переключились лично на президента Эммануэля Макрона, потребовав, чтобы тот покинул Елисейский дворец, а Франция — Евросоюз.

Публичных лидеров у манифестантов нет, что порождает самые причудливые гипотезы об их истинной природе. СМИ утверждали, будто протест разжигает то ли миллиардер-либерал Джордж Сорос, то ли его злейший враг, американский консервативный публицист и бывший советник Трампа — Стивен Бэннон. А после того, как два активиста сфотографировались на Елисейских полях с флагом Донецкой народной республики, в Киеве на полном серьёзе обвинили во всём Москву. Однако почётный консул ДНР во Франции Юбер Файяр в беседе с «КП» отверг эти инсинуации.

Протесты во Франции. Почему желтые жилеты устраивают погромы в Париже.Протесты во Франции не утихают. Макрон объявил чрезвычайное положение в стране. Желтоленточников арестовывают. Но акции не заканчиваются. Почему люди вышли на улицы и чем все это может закончиться для Макрона.

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