2018-12-16T17:53:57+03:00
В мире

Глава МИД Турции заявил, что США обдумывают возможность вывода войск из Сирии

По словам Мевлюта Чавушоглу, об этом глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил в беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел Турции Мевлют ЧавушоглуМинистр иностранных дел Турции Мевлют ЧавушоглуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 16 декабря, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент США Дональд Трамп в настоящее время обдумывает вывод американских солдат из Сирии.

Как подчеркнул дипломат в интервью местной газете Turkiye, в беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом глава Соединенных Штатов сказал, что «планирует выводить войска из арабской республики». Между тем других подробностей по этой поводу Чавушоглу не привел.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, совсем недавно специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри назвал возможный вывод войск из САР несвоевременным. Как выяснилось, спецпредставитель американского внешнеполитического ведомства уверен в том, что если солдаты Соединенных Штатов уйдут из арабской республики, то туда «вернутся террористы».

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