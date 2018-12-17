2018-12-17T04:53:03+03:00
Спорт

Союз биатлонистов РФ передумал отстранять Бабикова от гонки в Чехии

Россиянин выступит на этапе Кубка мира
Юлия ДИВЕЕВА
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Российский биатлонист Андрей БабиковРоссийский биатлонист Андрей БабиковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Союз биатлонистов России снял отстранение Андрея Бабикова с гонки в чешском Нове-Место. Об этом сообщил в Instagram телекомментатор Дмитрий Губерниев со ссылкой на президента СБР Владимира Драчева.

По данным журналиста, тренера сборной Анатолий Хованцев и старший тренер резерва Сергей Белозеров провели консультации и решили, что на этап Кубка мира в Чехию едут Бабиков и Александр Поварницын, а на Кубок IBU - Эдуард Латыпов и Алексей Слепов.

"Владимир Драчев рассказал, что морально-этические принципы будут обсуждаться в Москве, а сейчас главное - спортивный принцип", - отметил Губерниев.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что союз биатлонистов России временно отстранил чемпиона мира Антона Бабикова от выступлений на этапах Кубка мира, который стартовал 2 декабря в словенской Поклюке. Драчев не уточнил сроки отстранения, но подчеркнул, что в этом году Бабиков точно не сможет принять участие в соревнованиях.

По словам президента СБР, причиной стало нежелание спортсмена участвовать в эстафетной гонке на этапе в Хохфильцене, на которую его вызвали с Кубка IBU. Сам Бабиков опровергает эту информацию.

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