2018-12-17T09:32:45+03:00
Спорт

В Норвегии гимн Белоруссии перепутали с хитом "Песняров"

Перед хоккейным матчем белорусской команде включили "Косил Ясь конюшину" в исполнении ансамбля [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Перед хоккейным матчем должны были прозвучать гимны Норвегии и БелоруссииПеред хоккейным матчем должны были прозвучать гимны Норвегии и Белоруссии
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На хоккейном турнире Meca Hockey Games в Лёренскуге (Норвегия) команде Белоруссии вместо гимна включили народную песню "Косил Ясь конюшину" в исполнении ансамбля "Песняры".

Организаторы даже не поняли, что совершили ошибку и песня продолжила звучать. Белорусские хоккеисты слушали ее, пританцовывая. А вот норвежцы, не понимали, что происходит, и отнеслись к композиции очень серьезно.

Сборная Норвегии стояла на льду не шелохнувшись. Вместе с ними на трибунах поднялись и болельщики, выказывая уважение к чужому гимну.

В сеть попало видео, снятое кем-то из болельщиков. На заднем фоне слышны удивленные возгласы фанатов белорусской сборной, которым совсем не понравилась такая подмена.

Как сообщает сайт "Чемпионат", норвежские организаторы уже принесли белорусской команде извинения за этот инцидент. Кстати, белорусы после такой "музыкальной паузы" проиграли хозяевам арены со счётом 6:1.

В Норвегии перепутали гимн Беларуси.В Норвегии вместо гимна Беларуси включили народную песню

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