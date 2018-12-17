2018-12-17T10:40:30+03:00
Происшествия

Не менее 11 детей пострадали в результате ДТП с автобусом в Японии

По невыясненным пока причинам, транспортное средство врезалось в ограду жилого дома
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Японии автобус с детьми врезался в ограду жилого домаВ Японии автобус с детьми врезался в ограду жилого домаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 17 декабря, в японском городе Исэ префектуры Миэ произошла серьезная авария. Автобус, который вез малышей в детский сад, по невыясненным пока причинам врезался в ограду жилого дома. Об этом сообщили в местных правоохранительных органах.

По их данным, по меньшей мере 11 детей пострадали и были доставлены в больницу с незначительными травмами. В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства случившегося, передает агентство Kyodo.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее авария с автобусом произошла также в Швейцарии. Из-за непогоды и гололедицы транспортное средство, направлявшееся из Генуи в Дюссельдорф, врезалось в стену на шоссе под Цюрихом. В результате ДТП погиб один человек, еще 44 получили травмы. Среди пострадавших были граждане России. Ситуация находится на контроле посольства РФ в Швейцарии.

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