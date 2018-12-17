2018-12-17T13:23:06+03:00
Политика

Лавров объяснил, почему США не готовы к переговорам по сохранению ДРСМД

Министр иностранных дел РФ оценил отношения между Вашингтоном и Москвой во время трансляции на сайте kp.ru
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД рассказал, что в скором времени Россия будет во второй раз пытаться провести резолюцию в поддержку сохранения соглашенияГлава МИД рассказал, что в скором времени Россия будет во второй раз пытаться провести резолюцию в поддержку сохранения соглашенияФото: Михаил ФРОЛОВ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Соединенные Штаты и другие страны не допустят развязывания новой большой войны, поскольку им этого не позволят сами граждане, однако напряженность в мире нагнетается беспрецедентным образом. Такое заявление глава ведомства сделал во время трансляции на сайте kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда».

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Он также прокомментировал ситуацию с намерением Вашингтона разорвать Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Министр отметил, что Вашингтон "непрозрачно намекает" на то, что хочет распространить действие некогда взятых на себя СССР обязательств на КНДР, Иран и другие страны.

"Мы категорически против такой инициативы. Мы выступаем за то, что договор необходимо сохранить", - заявил Лавров.

Глава МИД рассказал, что в скором времени Россия будет во второй раз пытаться провести резолюцию в поддержку сохранения соглашения. Более того, Москва неоднократно высказывала Вашингтону свои озабоченности относительно сложившейся ситуации. Речь идет, в частности, о бездоказательных обвинениях и требованиях Белого дома уничтожить ракеты, которые якобы нарушают ДРСМД.

Напомним, что ранее глава Минобороны Сергей Шойгу предложил своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису встретиться и обсудить возникшие проблемы, но ответа так и не поступило.

"Наверное, если бы они это сделали, то вынуждены были бы объяснить, почему уходят от профессионального разговора и продолжают действовать в пресловутом стиле "хайли лайкли", - предположил министр.

Лавров выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп во время избирательной кампании был искренен, говоря о желании установить дружеские отношения с Россией, однако после его избрания в жизни Штатов произошло настоящее "цунами", и элита "почувствовала себя неуютно". Тогда-то в сторону нашей страны и начали сыпаться беспочвенные обвинения.

"Эта русофобия связана с внутриполитической борьбой", - подчеркнул Лавров.

По его мнению, сейчас из-за таких "дрязг" под угрозой находятся интересы международного сообщества. Москва же всегда готова к диалогу и не отказывается от него даже в таких условиях.

Сергей Лавров отвечает на вопросы "Комсомолки".

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