2018-12-17T11:46:39+03:00
Политика

Лавров: воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю

Министр иностранных дел РФ в понедельник в прямом эфире отвечает на вопросы корреспондентов и читателей «Комсомольской правды» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Сергей Лавров выразил уверенность в том, что со стороны Украины в ближайшее время последуют новые провокацииСергей Лавров выразил уверенность в том, что со стороны Украины в ближайшее время последуют новые провокацииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая в понедельник, 17 декабря, на вопросы корреспондентов и читателей «Комсомольской правды», прокомментировал ситуацию на Украине. В частности, он пообещал, что Россия не будет воевать с Украиной. Кроме того, министр заявил о том, что украинский народ не виноват в том, что в настоящее время происходит в стране.

- Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом воюют русскоязычные жители Украины. Мы имеем отношения с украинским государством. Он для нас гораздо важнее, чем тот режим, что оказался у власти. Подавляющее большинство украинского народа, я уверен, желает мира и желает избавиться от позорного режима. <...> Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю, - сказал Лавров во время трансляции на сайте kp.ru.

Также глава дипведомства подчеркнул, что минские соглашения не имеют альтернативы.

- Мы обязаны выполнять минские договоренности. Минские договоренности альтернативы не имеют. Устав ООН тоже нарушается, но поддаваться на панические эмоции недопустимо, - заметил глава МИД РФ

Помимо этого Сергей Лавров выразил уверенность в том, что со стороны Украины в ближайшее время последуют новые провокации.

- Мы не допустим, чтобы он (президент Украины Петр Порошенко) пытался отстаивать, как он это называет, свои интересы. Наши спецслужбы принимают меры, чтобы подобных эксцессов не происходило, - добавил министр.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник глава российского дипведомства встретился с корреспондентами «Комсомольской правды». Вместе с нашими журналистами он обсуждает актуальные темы внешней политики России и отвечает на вопросы читателей.

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Сергей Лавров отвечает на вопросы "Комсомолки".

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