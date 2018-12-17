2018-12-17T12:07:33+03:00
Экономика

Центральный Банк в 2019 году проведет аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка

Акции АТБ будут реализованы с понижением стартовой цены продажи
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Центральный Банк в 2019 году проведет аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанскеого банкаЦентральный Банк в 2019 году проведет аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанскеого банкаФото: REUTERS
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Центральный Банк России проведет открытый аукцион 14 марта 2019 года по продаже акций Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ).

Банк с апреля 2018 года санируется через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Центральный Банк владеет 99,99% кредитной организации.

К слову, акции АТБ будут реализованы на электронном аукционе с понижением стартовой цены продажи. Площадкой для аукциона станет "СбербанкАСТ", сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Центробанк РФ проверит готовность российских банков к сбору биометрии граждан. Это связано с тем, что в России разрабатывается проект нормативного акта, закрепляющий за банками обязанность в 2019 году обеспечивать сбор биометрических параметров в 30% отделений по каждому региону присутствия. Эти шаги, по словам специалистов, призваны повысить доступность финансовых услуг.

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