2018-12-17T14:33:20+03:00
Политика

Лавров рассказал, что Россия добивается выдачи Юлии Скрипаль

В Лондоне заявили, что данное расследование является делом британской безопасности, сообщил глава МИД РФ в трансляции сайта kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда»
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лавров прокомментировал слова экс-главы МИД королевства Бориса Джонсона, который сказал Москва "заткнуться"Лавров прокомментировал слова экс-главы МИД королевства Бориса Джонсона, который сказал Москва "заткнуться"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что в настоящий момент Россия продолжает добиваться выдачи Юлии Скрипаль, которая была отравлена вместе со своим отцом в британском городе Солсбери.

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"Мы добиваемся в полном соответствии с международным правом, с венскими конвенциями. Они обязывают британские власти выдать нам нашу гражданку... Никакой суд нам здесь не поможет. Есть международное право", - сказал Лавров в трансляции сайта kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он напомнил, что Россия уже пыталась через суд разобраться с делом Александра Литвиненко, когда его также отравили, но суд просто сделал расследование закрытым. Сейчас в ситуации со Скрипалями в Лондоне также заявили, что данный вопрос является "делом британской безопасности".

При этом Лавров прокомментировал слова экс-главы МИД королевства Бориса Джонсона, который сказал Москве "заткнуться".

"Он человек, у которого большое самолюбие наслаивается на комплекс неполноценности. Мне очень печально, что таких министров иностранных дел королевства выдвигают на то, чтобы вести международную политику", - сказал глава ведомства.

По его мнению, все расследование дела Скрипалей просто "детский лепет, а не серьезное разбирательство".

Сергей Лавров отвечает на вопросы "Комсомолки".

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