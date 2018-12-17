2018-12-17T13:19:12+03:00
Политика

Лавров рассказал о документе, гарантирующем отсутствие в Армении иностранных военных

Министр иностранных дел РФ в понедельник в прямом эфире отвечает на вопросы корреспондентов и читателей «Комсомольской правды» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Глава российского дипведомства вместе с корреспондентами «Комсомольской правды» обсуждает актуальные темы внешней политики РоссииГлава российского дипведомства вместе с корреспондентами «Комсомольской правды» обсуждает актуальные темы внешней политики РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая в понедельник, 17 декабря, на вопросы корреспондентов и читателей «Комсомольской правды», заявил, что в настоящее время Москва и Ереван готовят документ, который должен гарантировать отсутствие в Армении иностранных военных. При этом он подчеркнул, что у РФ в любой стране СНГ в разы меньше дипломатов, чем у США.

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- Безусловно у них количественный перевес. Мы не можем зеркально насоздавать такие же марионеточные организации, как у них. И не правда, что мы не работаем со всеми политическими силами в странах СНГ. Работаем со всеми системные оппозиционерами. С несистемными, подпольщиками - не работаем. Наверное, мы приобрели иммунитет против революций. Мы и сами пережили не одну революцию и не желаем ее ни одной стране. Здесь нужна мягкая сила: развитие культуры, спорта, образования, - сказал министр во время трансляции на сайте kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда».

Напомним, в понедельник глава российского дипведомства вместе с корреспондентами «Комсомольской правды» обсуждает актуальные темы внешней политики России и отвечает на вопросы читателей.

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Сергей Лавров отвечает на вопросы "Комсомолки".

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