Лавров заявил о подготовке Киевом вооруженной провокации на границе с Россией

17 Дек. 13:32 2018-12-17T14:23:38+03:00

Министр иностранных дел РФ в понедельник в прямом эфире отвечал на вопросы «КП»

Изменить размер текста: A A

Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая в понедельник, 17 декабря, на вопросы корреспондентов и читателей «Комсомольской правды», рассказал о подготовке Украиной вооруженной провокации на границе с Россией. При этом он заверил, что наши спецслужбы в настоящее время принимают все необходимые меры, для того чтобы таких эксцессов не происходило, а также пообещал, что Москва ответит на любые подобные действия Киева.

Министр отметил, что по полученной информации, на линию соприкосновения в Донбассе Украина стянула 12 тысяч военнослужащих, большое количество техники.

- Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря (президент Украины Петр) Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с РФ, на границе с Крымом, - заявил Лавров.

Он подчеркнул, что ответ не заставит себя ждать:

- Он (Порошенко) получит ответ – мало не покажется, я вас уверяю. Это наша страна, это наши границы, - подчеркнул он во время трансляции на сайте kp.ru.

Министр добавил, что Порошенко обсуждает свои действия с "западными кураторами". Москва же в свою очередь принимает все возможные меры, чтобы пресечь провокации Киева.

Напомним, в этот понедельник, 17 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров в прямом эфире отвечал на вопросы читателей и корреспондентов «Комсомольской правды». В частности, он рассказал о российско-американских отношения, мирном договоре с Японией, хамстве Киева и о ситуации на Украине в целом.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА