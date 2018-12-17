2018-12-17T14:42:55+03:00
Звезды

Netflix приобрел права на сериал "Троцкий" с Константином Хабенским в главной роли

Картина транслировалась в эфире Первого канала в 2017 году по случаю столетия Октябрьской Революции
Сакина НУРИЕВА
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Константин Хабенский исполняет роль пожилого революционера Льва ТроцкогоКонстантин Хабенский исполняет роль пожилого революционера Льва ТроцкогоФото: Первый канал
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Крупнейший американский поставщик фильмов Netflix купил права на показ российского сериала "Троцкий" с Константином Хабенским в главной роли. Об этом сообщили в пресс-службе продюссерской компании "Среда".

Известно, что телесериал уже появился на платформе.

Сериал "Троцкий" рассказывает о ключевых моментах биографии идеолога Льва Троцкого, а также о революции 1905 года, Октябрьском перевороте 1917 года, гражданской войне и других событиях.

Картина транслировалась в эфире Первого канала в начале 2017 года по случаю столетия Октябрьской Революции.

В сериале также приняли участие Виктория Полторак, Ольга Сутулова, Максим Матвеев, Михаил Пореченков, Евгений Стычкин, Сергей Гармаш.

Важно отметить, что "Троцкий" был удостоен трех телепремий ТЭФИ.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что канал Netflix покажет российский сериал «Хождение по мукам».

Главные роли в этой 12-серийной телесаге сыграли актрисы Анна Чиповская и Юлия Снигирь.

Троцкий - Трейлер.Троцкий - Трейлер. В мае 1940 года на окраине Мехико отряд переодетых полицейскими мексиканских коммунистов нападает на дом бывшего лидера русской революции ...

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