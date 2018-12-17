2018-12-17T14:42:55+03:00
Звезды

Netflix приобрел права на сериал "Троцкий" с Константином Хабенским в главной роли

Картина транслировалась в эфире Первого канала в 2017 году по случаю столетия Октябрьской Революции
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Константин Хабенский исполняет роль пожилого революционера Льва ТроцкогоКонстантин Хабенский исполняет роль пожилого революционера Льва ТроцкогоФото: Первый канал
Изменить размер текста:

Крупнейший американский поставщик фильмов Netflix купил права на показ российского сериала "Троцкий" с Константином Хабенским в главной роли. Об этом сообщили в пресс-службе продюссерской компании "Среда".

Известно, что телесериал уже появился на платформе.

Сериал "Троцкий" рассказывает о ключевых моментах биографии идеолога Льва Троцкого, а также о революции 1905 года, Октябрьском перевороте 1917 года, гражданской войне и других событиях.

Картина транслировалась в эфире Первого канала в начале 2017 года по случаю столетия Октябрьской Революции.

В сериале также приняли участие Виктория Полторак, Ольга Сутулова, Максим Матвеев, Михаил Пореченков, Евгений Стычкин, Сергей Гармаш.

Важно отметить, что "Троцкий" был удостоен трех телепремий ТЭФИ.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что канал Netflix покажет российский сериал «Хождение по мукам».

Главные роли в этой 12-серийной телесаге сыграли актрисы Анна Чиповская и Юлия Снигирь.

Троцкий - Трейлер.Троцкий - Трейлер. В мае 1940 года на окраине Мехико отряд переодетых полицейскими мексиканских коммунистов нападает на дом бывшего лидера русской революции ...

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Больше половины россиян считают функцию защиты от воды самой полезной в телефоне
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов: «У нас непростой регион для ведения бизнеса, но успешных предпринимателей становится все больше»
Министр экономики Франции надеется на развитие сотрудничества с Россией
Наибольшей популярностью на «Яндекс.Маркете» пользовались товары для дома и смартфоны Xiaomi
В Австралии живописную скалу оградили от любителей селфи
Песков прокомментировал возможное объединение России и Белоруссии
Составлен рейтинг самых популярных достопримечательностей в России
Американский словарь Merriam-Webster назвал главное слово уходящего года
Момент обрушения крыши здания в Дзержинском попал на видео
По факту гибели трех рабочих в подмосковном Дзержинском возбуждено уголовное дело
Испанские активисты разделись на площади в Барселоне во время акции против убийства животных
Парубий примет участие в получении томоса об автокефалии новой украинской церкви в Стамбуле