2018-12-18T07:19:43+03:00
Политика

Россия сожалеет о принятии Генассамблеей ООН резолюции Украины о «милитаризации» Крыма

По мнению зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрия Полянского, Запад «поощряет украинцев к новым преступлениям и провокациям»
Дарья ИВАШКИНА
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Ранее Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию Киева по КрымуРанее Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию Киева по КрымуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал принятие Генассамблеей (ГА) всемирной организации украинской резолюции о «милитаризации» Крыма, а также акваторий Черного и Азовского морей. Он заявил, что результаты голосования по этому вопросу вызывают сожаление. По мнению дипломата, таким образом Запад «поощряет украинцев к новым преступлениям и провокациям».

«Мы сожалеем о результатах голосования по украинскому проекту резолюции. Группа государств-членов ООН, в первую очередь из НАТО и ЕС, поощряет украинцев к новым преступлениям и провокациям во имя западных политических амбиций», - цитирует Полянского официальный Twitter российской миссии ООН.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 17 декабря, Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию Киева по Крыму. В этом документе говорится о «милитаризации» Крыма и о том, что ГА ООН осуждает РФ за строительство моста через Керченский пролив.

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