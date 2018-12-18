2018-12-18T07:50:34+03:00
В мире

В США признали неготовность противостоять гиперзвуковому оружию России

Как считают в Вашингтоне, Москва и Пекин ведут разработки в этом направлении по целому ряду причин [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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О создании в России гиперзвуковой системы «Авангард» объявил президент РФ Владимир ПутинО создании в России гиперзвуковой системы «Авангард» объявил президент РФ Владимир ПутинФото: кадр с видео
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В США признали, что у их страны недостаточно возможностей для защиты от новейших видов гиперзвукового оружия Китая и России.

Как утверждается в докладе американской Счетной палаты, в настоящее время Пекин и Москва намеренно ведут разработки в этом направлении, ведь с помощью гиперзвукового оружия увеличиваются возможности для осуществления как обычных, так и ядерных ударов на большие расстояния. «Китай и Россия сфокусировали свое внимание на гиперзвуковом оружии, потому что его скорость, высота и маневренность могут поразить большинство систем противовоздушной обороны (ПРО)», - говорится в отчете.

Также в докладе подчеркивается, что «никаких контрмер не существует».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин 1 марта этого года в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию объявил о создании в России гиперзвуковой системы «Авангард». «Новый крылатый блок "Авангард" идет к цели, как метеорит», - отметил глава нашего государства. Тогда же российский лидер представил авиационный ракетный комплекс «Кинжал», способный преодолеть все существующие системы ПРО.

Путин: новый крылатый блок "Авангард" идет к цели, как метеорит.Ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком продемонстрировал президент в обращению к парламенту 1 марта 2018

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