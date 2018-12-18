2018-12-18T08:12:07+03:00
Общество

В Минздраве РФ дали рекомендации по выбору алкоголя в новогоднюю ночь

И предупредили, что выпивать в темное время суток очень вредно для здоровья
Дарья ИВАШКИНА
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В Минздраве РФ дали рекомендации по выбору алкоголя в новогоднюю ночьВ Минздраве РФ дали рекомендации по выбору алкоголя в новогоднюю ночьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн дал рекомендации по выбору алкогольных напитков в новогоднюю ночь. По его словам, следует отдать предпочтение белому сухому вину, так как оно считается наиболее легким для печени.

А вот от крепкого алкоголя специалист посоветовал воздержаться. Также он предупредил о вреде сладких спиртных напитков. «Алкоголь и сахар находятся в конкурентных отношениях друг с другом, поэтому алкоголь будет перерабатываться еще хуже», - пояснил Брюн.

Вообще, как заметил психиатр-нарколог, выпивать ночью очень вредно для здоровья, потому что в темное время суток печень хуже перерабатывает алкоголь, и это приводит к повышению алкогольного токсикоза, передает РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Роскачество рассказало, как выбрать хорошее вино.

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