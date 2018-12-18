Япония потратит рекордную сумму на укрепление национальной обороны

18 Дек. 09:34 2018-12-18T09:38:54+03:00

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Во вторник, 18 декабря, появилась информация о том, что Япония приняла новую программу укрепления национальной обороны на предстоящие десять лет. Причем, как выяснилось, на ее реализацию пойдут рекордные средства: только в первые пять лет планируется израсходовать 27 триллионов иен (это приблизительно 238 миллиардов долларов).

В частности, план предполагает создание первого в стране авианосца на базе вертолетоносца «Идзумо» и закупку 18-ти американских истребителей F-35B, которые способны осуществлять вертикальную посадку. Согласно программе, опубликованной на сайте министерства обороны Японии, новейшие самолеты приобретаются с целью их размещения на авианосце.

Кроме того, в документе также подчеркивается необходимость «стратегического соперничества с Китаем и Россией».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно стало известно, что японское правительство рассматривает вопрос о покупке у США 100 дополнительных истребителей-бомбардировщиков F-35A пятого поколения. Тогда отмечалось, что каждый самолет обойдется Токио в 88 миллионов долларов.