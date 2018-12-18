2018-12-18T14:12:38+03:00
Общество

Психолог ФК «Зенит»: Кокорин не умеет бороться со стрессовыми ситуациями

Адвокат футболиста передал суду заключение о психологическом состоянии своего подзащитного
Дарья ИВАШКИНА
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Футболист Александр КокоринФутболист Александр КокоринФото: Михаил ФРОЛОВ
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Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы футболиста Александра Кокорина, который стал фигурантом уголовного дела после двух драк в Москве, передал суду заключение психолога о психологическом состоянии своего подзащитного.

Как следует из заключения психолога футбольного клуба «Зенит», спортсмен, обвиняемый в хулиганстве и побоях, не умеет бороться со стрессовыми ситуациями и не может сдерживать свои эмоции.

«Игрок отличается повышенной чувствительностью и низкой устойчивостью к психологическим нагрузкам. Нервная система нуждается в восстановлении, в это время снижен самоконтроль и возможны перепады в настроении и самооценке в связи с напряжением. Появляется потребность в подтверждении своей ценности, в следствие чего реакция на оскорбления требует мобилизации психики», - цитирует заключение психолога Радио «Комсомольская правда».

В заключении также говорится, что на психологическое состояние Кокорина повлиял пропуск Чемпионата мира по футболу из-за травмы, а также "монотонные тренировочные нагрузки".

"Кокорину было трудно управлять эмоциями на фоне хронического напряжения. Можно считать, что эти обстоятельства могли стать причиной агрессивной реакции футболиста," - делает вывод психолог.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Тверской суд продлил Кокорину и его коллеге Павлу Мамаеву срок содержания под стражей до 8 февраля. А в этот вторник, 18 декабря, адвокаты игроков пытаются оспорить это решение.

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