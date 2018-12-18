Суд признал законным продление ареста Кокорину и Мамаеву
Во вторник, 18 декабря, Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, ставшими фигурантами уголовного дела после двух драк в Москве. Таким образом, спортсмены, обвиняемые в хулиганстве и побоях, останутся в СИЗО до 8 февраля 2019 года.
Также суд признал законным продление срока содержания под стражей двум другим фигурантам дела - Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому.
«Постановление Тверского суда оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения», - сказал судья в ходе заседания во вторник.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Тверской суд оставил бывших игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева под арестом до 8 февраля. А в этот вторник, 18 декабря, адвокаты игроков попытались оспорить это решение.
Причем накануне на страницах Кокорина в соцсетях его близкие опубликовали призыв для «всех неравнодушных» прийти поддержать футболиста в суд. В результате «неравнодушных» оказалось всего двое.
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