2018-12-18T18:49:34+03:00
Политика

Ватикан опроверг данные о признании «новой церкви» на Украине

Пресс-служба Святого Престола заявила, что не публиковала подобные данные
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments20
Ватикан не признавал новую украинскую церковьВатикан не признавал новую украинскую церковьФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ватикан официально не признавал «новую церковь» Украины. Об этом рассказала пресс-служба Святого престола.

Отметим, что ранее представитель «новой церкви» Евстратий Зоря в своём Facebook написал, что официальный новостной портал Ватикана опубликовал новость об избрании митрополита Епифания предстоятелем Украинской автокефальной церкви. Он посчитал, что это можно расценивать как официальное признание новой церковной структуры на Украине.

Оказалось, что новость о так называемом «объединительном соборе» была размещена на портале VaticanNews. Однако он официальным порталом Ватикана не является. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Святого Престола.

«Единственным официальным порталом Ватикана является www.vatican.va, а официальные новости Святого престола публикуются только в «Бюллетене службы печати», - рассказал собеседник. Он уточнил, что VaticanNews является СМИ.

Напомним, что 15 декабря в Киеве прошел так называемый «объединительный собор», во время которого избирали главу новой украинской церкви. Им стал Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь от участия в мероприятии отказалась. Российская православная церковь посчитала его ничтожным и высказала сомнение по поводу признания Епифания в православном мире.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по ДРСМД
Умерла режиссер фильма "Пробуждение" Пенни Маршалл
Белый дом подтвердил участие Трампа в экономическом форуме в Давосе
Во время пожара в Бразилии сгорело около 600 домов
Джордж Лукас назван самой богатой знаменитостью
Порошенко: МВФ выделит Украине кредит в $3,9 млрд на 14 месяцев
Цена нефти Brent опустилась ниже $56 за баррель
Премьер Бельгии Шарль Мишель подал в отставку
Главную новогоднюю ель РФ доставили в Кремль
В ЛНР сообщили о гибели добровольца из РФ во львовской тюрьме
Умер заслуженный артист России Олег Мартьянов
Тимошенко: Украина официально является самой бедной страной континента
Директор департамента страхового рынка Центробанка Филипп Габуния: Финансовые омбудсмены облегчат жизнь владельцам ОСАГО
МИД РФ: США уже приняли для себя решение по вопросу о ДРСМД
Фонд Дональда Трампа будет распущен по решению суда
Трамп продлил санкции против сына Чайки и дочери Каримова