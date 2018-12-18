Ватикан опроверг данные о признании «новой церкви» на Украине

18 Дек. 18:49 2018-12-18T18:49:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Ватикан официально не признавал «новую церковь» Украины. Об этом рассказала пресс-служба Святого престола.

Отметим, что ранее представитель «новой церкви» Евстратий Зоря в своём Facebook написал, что официальный новостной портал Ватикана опубликовал новость об избрании митрополита Епифания предстоятелем Украинской автокефальной церкви. Он посчитал, что это можно расценивать как официальное признание новой церковной структуры на Украине.

Оказалось, что новость о так называемом «объединительном соборе» была размещена на портале VaticanNews. Однако он официальным порталом Ватикана не является. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Святого Престола.

«Единственным официальным порталом Ватикана является www.vatican.va, а официальные новости Святого престола публикуются только в «Бюллетене службы печати», - рассказал собеседник. Он уточнил, что VaticanNews является СМИ.

Напомним, что 15 декабря в Киеве прошел так называемый «объединительный собор», во время которого избирали главу новой украинской церкви. Им стал Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь от участия в мероприятии отказалась. Российская православная церковь посчитала его ничтожным и высказала сомнение по поводу признания Епифания в православном мире.