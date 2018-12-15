2018-12-15T20:35:44+03:00
Политика

В Киеве проходит «объединительный собор»

В ходе заседания планируется утвердить устав новой украинской автокефальной церкви, а также выбрать ее предстоятеля
Дарья ИВАШКИНА
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Планируется рассмотреть два основных вопроса - утвердить устав новой церкви, а также выбрать ее предстоятеляПланируется рассмотреть два основных вопроса - утвердить устав новой церкви, а также выбрать ее предстоятеляФото: REUTERS
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В субботу днем, 15 декабря, в киевском храме Святой Софии начался так называемый «объединительный собор», целью которого является создание на Украине новой поместной православной церкви.

Как отмечается на сайте неканонического Киевского патриархата (КП), в собрании «принимают участие церковные иерархи, священники и миряне», в общей сложности около 200 человек, в том числе и президент Украины Петр Порошенко. При этом в ходе заседания планируется рассмотреть два основных вопроса - утвердить устав новой церкви, а также выбрать ее предстоятеля.

Люди на Софийской площади в Киеве.

Кстати, по информации местных СМИ, в соборе принимают участие только два архиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Речь идет о митрополите Переяслав-Хмельницком Александре (Драбинко) и митрополите Винницком Симеоне.

Согласно свидетельствам очевидцев, «митингующих» свозили в украинскую столицу со всех регионов на автобусах Фото: REUTERS

Согласно свидетельствам очевидцев, «митингующих» свозили в украинскую столицу со всех регионов на автобусахФото: REUTERS

Также на собор прибыл президент Украины Петр Порошенко.

Митингующие на Софийской площади в Киеве в ожидании «объединительного» собора.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, представители УПЦ сразу отказались от участия в «объединительном соборе». А 7 декабря Священный синод УПЦ постановил, что константинопольский патриарх вообще не имеет никакого канонического права созывать в незалежной какой-либо церковный собор.

Стоит отметить, что незадолго до начала собрания на площади перед храмом Святой Софии собрались «верующие», в основном бюджетники. Согласно свидетельствам очевидцев, «митингующих» свозили в украинскую столицу со всех регионов на автобусах. Кроме того, на этом митинге уже задержали двух вооруженных активистов.

В то же время появилась информация о захвате Свято-Преображенского кафедрального собора Украинской православной церкви (УПЦ) в Виннице. По данным Союза православных журналистов, сразу после утреннего богослужения к храму подъехали молодые люди спортивного телосложения и отобрали у охраны ключи от всех помещений.

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