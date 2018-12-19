Госдепартамент разрешил продавать Турции системы Patriot

19 Дек. 06:09 2018-12-19T06:09:35+03:00

Анкара хочет приобрести четыре комплекса с 20 пусковыми установками и 80 ракетами

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Госдепартамент США одобрил возможную продажу Турции систем противоракетной обороны Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Ранее Анкара просила разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками. Турецкая сторона объяснила, что Patriot необходимы для укрепления потенциала противоракетной обороны страны, защиты территориальной целостности и сдерживания региональных угроз.

В заявлении Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона поясняется, что американские системы ПРО повысят оборонительные возможности турецких военных не только для защиты своей территории от внешних врагов, но для защиты союзников по НАТО, передает РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 декабря в Стамбуле заявил о том, что Анкара ожидает поставку из США крупной партии истребителей пятого поколения F-35. По его словам, речь идет о 120 многоцелевых боевых машинах.